Решение о продлении или отмене дистанционного обучения тюменские власти примут 11 февраля

Решение о продлении или отмене дистанционного обучения для школьников и студентов правительство региона примет в пятницу, 11 февраля, заявил губернатор Александр Моор в ходе пресс-конференции.

Не могу сказать точно, пока количество заболевающих детей в общем количестве не снижается, но и не растет. Мы следим за ситуацией и решение о выходе на обучение или возможном продлении дистанта примем в пятницу", - сообщил Моор, отвечая на вопрос про сроки перехода на офлайн-обучение.

Губернатор добавил, что для принятия решения будет проанализирована эпидситуация, готовность школ и динамика заболеваемости населения коронавирусов в различных возрастных категориях.