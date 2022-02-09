Решение о продлении или отмене дистанционного обучения тюменские власти примут 11 февраля

15:48 09 февраля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Решение о продлении или отмене дистанционного обучения для школьников и студентов правительство региона примет в пятницу, 11 февраля, заявил губернатор Александр Моор в ходе пресс-конференции. 

Не могу сказать точно, пока количество заболевающих детей в общем количестве не снижается, но и не растет. Мы следим за ситуацией и решение о выходе на обучение или  возможном продлении дистанта примем в пятницу", - сообщил Моор, отвечая на вопрос про сроки перехода на офлайн-обучение.

Губернатор добавил, что для принятия решения будет проанализирована эпидситуация, готовность школ и динамика заболеваемости населения коронавирусов  в различных возрастных категориях.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2022