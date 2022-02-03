В школьных медпунктах Тобольска открыли точки оказания неотложной медпомощи пациентам с ОРВИ

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Дополнительные точки оказания неотложной медицинской помощи и первичного осмотра детского и взрослого населения с оформлением листа нетрудоспособности с 3 февраля работают в четырех школах Тобольска.

Решение об открытии дополнительных пунктов принято в связи с осложнением эпидситуации и возросшей заболеваемостью в целях предупреждения распространения COVID-19, сообщает администрация города.

Отмечается, что отделения неотложной помощи в детской и взрослой поликлиниках Тобольска работают в ежедневном режиме с 8:00 до 22:00. На сестринских постах, расположенных в холле взрослой поликлиники, для пациентов с признаками ОРВИ доступны измерение температуры тела, определение уровня насыщенности крови кислородом и, по показаниям, экспресс-тест на COVID-19.

Любую интересующую информацию можно получить по телефону единого кол-центра поликлиники 8 (3456) 27-30-44.