Степан Киричук: любовь к своему городу – тоже патриотизм

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Патриотизм проявляется не только в почитании предков, изучении и сохранении родной истории и традиций, но и в любви к своему городу и желании помочь ближнему своими добрыми делами и поступками, уверен председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы Степан Киричук.

– Степан Михайлович, в Уставе города появилась статья о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести". У вас есть ощущение, что мы стали свидетелями исторического события?

– Для меня это подведение итогов жизни нашего города в определенный промежуток времени. Конечно, мы все знали о трудовых заслугах тюменцев и их вкладе в Великую Победу, но Указ президента о присвоении Тюмени звания "Город трудовой доблести" поставил в этом вопросе – нет, не точку, а огромный восклицательный знак. Это проявление уважения не только к людям, которые данное звание заслужили, но и к нам, ныне живущим, к нашим потомкам, свидетельство того, что Тюмень навсегда вписана в славную историю страны.

– Более 13 тысяч тюменцев выбрали местом установки стелы сквер Машарова. А к какому из трех предложенных вариантов склонялись вы?

– Честно говоря, у меня на этот счет было другое мнение, к нему меня подтолкнул выдающийся журналист Рафаэль Соломонович Гольдберг, человек, посвятивший почти полвека увековечиванию памяти о войне и судьбах тюменцев. Нам пришла мысль установить стелу на Городской площади, ведь оттуда рукой подать до железнодорожного вокзала, куда в войну прибывали эшелоны с эвакуированными людьми и предприятиями. К сожалению, на самом вокзале нельзя оборудовать общественное пространство, а на Городской площади установить стелу не позволяет транспортная развязка. Думаю, место, выбранное тюменцами, – самое удачное, я поддерживаю решение горожан.

– К стеле будут возлагать цветы и устраивать митинги. Как еще можно использовать это пространство?

– Туда обязательно нужно приводить экскурсионные группы. "Отряды мэра" могли бы нести там трудовую вахту: стоять со штыками, конечно, не нужно, но почему бы школьникам не побороться за право ухаживать за прилегающей территорией? Чуть позже мы могли бы там создать мемориальный комплекс. Названия предприятий, работавших в годы войны, указаны на стелах в сквере Якова Неумоева, а ветераны хотят видеть имена тружеников. Может, для этого подойдет формат электронной книги. Идеи будут разные, ведь Тюмень – город творческих людей. Надеюсь, уже в 2022 году пройдут первые мероприятия.

– Вы как председатель областного Совета ветеранов и ваши коллеги можете сами их инициировать?

– Можем, конечно, у общественных организаций довольно большие возможности, но будем делать это аккуратно – нам не хотелось бы навязывать свои идеи городским властям. Впрочем, одно предложение мы все же направили главе города Руслану Кухаруку. По мнению членов Совета ветеранов, надо присваивать улицам имена прославленных земляков: например, назвать объект улично-дорожной сети в честь Василия Прокопьевича Малкова, героя Сталинградской битвы, бывшего председателя городского Совета ветеранов. Уверен, через сто лет у потомков будет интерес к нашему времени, поэтому стоит закреплять события и героев сегодняшних дней в книгах, на электронных носителях и т.д. Мы, ветераны, внося свои предложения, будем ориентироваться в том числе на молодых.

– В приоритетные направления деятельности Совета ветеранов входит патриотическое воспитание подрастающего поколения?

– Это одна из главных задач – хранить память о тех временах и передавать ее молодежи через встречи, беседы. Уважение и любовь к Родине можно воспитывать через рассказы о жизни и подвигах земляков. Эту информацию надо подавать грамотно. Мы попробовали устраивать лекции в школах – это сложно, скажу я вам. Нужны такие беседы, чтобы ребята слушали увлеченно, а не думали о том, как поскорее вернуться к своему телефону. Навязать интерес нельзя. Заметил, что чем меньше рассказчики говорят о себе и больше о примерах мужества среди боевых товарищей, тем выше интерес у слушателей.

С другой стороны, патриотизм – это ведь не только рассказы о войне и подвигах. Помню, избирком проводил игры "Я – будущий депутат городской Думы". Очень интересный, а главное – жизненный проект, в котором с удовольствием участвовали школьники. Любовь к своему городу – тоже патриотизм. У ребят есть познавательный интерес, но его надо уметь вызвать.

Эту работу мы ведем в том числе через нашу комиссию. По инициативе председателя думы изготовлен почетный знак "За волонтерство и милосердие", ведь и добровольчество – патриотизм. Например, пенсионерка Диана Тихонова печется об участниках вооруженных конфликтов в Чечне и Афганистане, она для них как мать. Тюменский предприниматель Сергей Колпаков навещает ветеранов, помогая им с уборкой и ремонтом. Это герои нашего времени, и их много.

– Учрежденный городской Думой знак "За волонтерство и милосердие" вручали в основном людям преклонного возраста. Может, стоит поощрять и подростков, ведь наверняка есть ребята, достойные признания?

– Абсолютно согласен! По-моему, молодежь в волонтерстве нас опережает. Думаю, эту инициативу поддержат в думе. Депутаты к этому внимательно отнесутся.

– В вашей семье чтят военную историю? Внуки знают о подвигах своих героических предков, сражавшихся за Родину и трудившихся в тылу?

– Конечно. Мы храним старые фотографии. Внучка каждый год пишет конкурсное сочинение к 9 Мая. Мои сыновья относятся к военной истории очень трепетно, и я этим горжусь. Когда-то мы с женой отвезли детей в Брестскую крепость, и их тогда очень поразила скульптура "Жажда": солдат каской тянется к реке. Парни доели мороженое из стаканчиков и начали носить ими воду в каску. Я до сих пор вижу эту картину, так она меня поразила. Были в Хатыни, под Смоленском. Такие места оказывают на людей огромное влияние.

– В наш город приезжал "Поезд Победы", и экспозиция вас очень впечатлила. Какие еще примеры грамотной и увлекательной подачи военной истории вы можете вспомнить?

– Я вообще впечатлительный человек, меня легко вызвать на эмоции. Очень сентиментально отношусь ко всему, что связано с темой патриотизма, и конечно, поезд Победы вызвал у меня шквал эмоций. Очень понравились международные армейские игры. Выучка у этих ребят исключительная! Огромное впечатление на меня произвела встреча с тюменскими поисковиками – продолжателями дела Артура Ольховского. Какими словами напутствовать подростков, которые посвятили жизнь величайшему делу? Все, что я мог им сказать, – спасибо.