Тюменцам рассказали о вариантах новогодней благотворительности

Даже самое скромное денежное пожертвование способно помочь другим людям в борьбе с неизлечимым заболеванием или выжить бездомным животным, считают в издании "Тюменская область сегодня" и предлагают тюменцам два варианта оказания помощи.

Например, Маргарита Булатова из Ишима нуждается в регулярном приеме обезболивающих и других медикаментов, дорогостоящих операциях. Девочка с первых дней жизни ведет борьбу с буллёзным эпидермолизом - генетическим заболеванием, характеризующимся ранимостью кожи и её чувствительностью к незначительной механической травме. Координаты для финансовой помощи можно уточнить у ее мамы Надежды Булатовой в соцсети "ВКонтакте".

Приюты для животных и волонтерские объединения помощи также не откажутся от материальной поддержки. В новогодние праздники они испытывают острую нехватку денег для закупки кормов и всего необходимого для кошек и собак: "Потеряшки", Кошки из Alice , Помощь Бездомным Животным "ЖиВи", Дом "Мурка и Васька" имени И.В. Карповой, Приют ''Лучший друг''.

В силах каждого тюменца сделать маленькое новогоднее чудо для тех, кто нуждается в помощи и поддержке, считают журналисты.