Как пережить плохой новогодний подарок: советы тюменцам

Невзирая на старания близких людей, сюрпризы порой приносят разочарование. Почему такое происходит, над чем стоит задуматься, как реагировать на несовпадение желаемого и полученного? Разобраться в этом помогла психолог Марина Антонова.

Случается, что презент отличается от мечты не просто так – даритель явно вкладывал в него некий смысл. Психологи советуют принять подарок и оценить, насколько важны отношения с близким человеком.

- Принцип такой - уступая в малом, выигрываем в большом. Закатывать скандал нет смысла, а вывод сделать стоит: нужно задуматься над отношениями и попробовать разобраться, почему близкий человек "не слышит" и не принимает любимого человека таким, каков он есть, - отмечает психолог.

Вручать сюрприз старшим родственникам, а также не очень близкой родне нужно очень аккуратно, с учетом личности человека. Можно сделать акцент на красоте, а не на практичности подарка. Но и тут бывают разочарования. Однако это не повод портить отношение с родным человеком. Принимать неуместный подарок психологи советуют все же с благодарностью, но использовать его не обязательно. Не нужно в угоду дарителю тут же вешать ненужную люстру. Важно сохранять свою внутреннюю устойчивость по принципу "Мой дом – мои правила". Когда мы говорим о подарках в рабочем коллективе, то речь идет о чем-то нейтральном, не претендующем на личное пространство. Однако сослуживцы порой теряют границы в своем креативе.

Психолог советует использовать технику "комплимент", когда подарком явно пытаются намекнуть на какой-то недостаток или "вставить шпильку". Как отреагировать, например, на калькулятор с комментарием о том, что теперь в отчетах будет меньше ошибок? Дарителя можно поблагодарить, отметив, что приятно работать рядом с таким грамотным и внимательным человеком.

Отдельно стоит поговорить о подарках детям. Ранимая душа не сможет справиться с разочарованием, получив, например, вместо ожидаемого набора конструктора шахматы. Если осуществить мечту не получается, заранее договоритесь, что желаемое может произойти позже. Важно успокоить малыша и обсудить, как можно добиться желаемого и решить задачу.

– Самое главное – в день чудес не дарить ребенку "полезные, нужные" вещи. И ни в коем случае нельзя обвинять малыша в неблагодарности за подарок не по душе, – советует психолог.

Подводя итог, психолог советует в случае, когда сюрприз не удался, во время тактичного и доверительного разговора признаться, что вы очень цените отношение дарителя к вам и благодарны за подарок, но лучше будет с презентом расстаться. Важно показать все преимущества подарка, что возможно кто-то о таком мечтает, но если вы его оставите у себя, то будете чувствовать себя очень дискомфортно, ведь он постоянно будет вызвать чувство раздражения. Идеальный вариант модели дарения – это список желаний, один из которых вполне может стать осуществленной мечтой.