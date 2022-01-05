Прирост населения наблюдается в Тюменской области

Население Тюменской области продолжает увеличиваться, в том числе за счет миграционного потока. По данным Тюменьстата, на 1 октября 2021 года в регионе проживал 1 551 300 человек - на 9,2 тысячи больше, чем годом ранее, пишет Вслух.ру.

В январе-сентябре 2021 года в регион официально переехали 41 845 человек (37 552 за аналогичный период 2020 года), в том числе из других регионов России - 35 998 (32 501), из стран СНГ - 5 562 (4 716), из дальнего зарубежья – 285 человек (335).

За этот же период в области родилось 13 763 ребенка (13 872 годом ранее), пишет Вслух.ру. По наблюдениям ЗАГСов Тюмени и области, чаще всего младенцам давали имена София, Виктория, Анна, Александр, Артем.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года прирост населения в Тюмени может составить 50 тысяч человек - до 878,4 тысячи жителей.