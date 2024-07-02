Волонтеры из "Бабушкиного воркаута" выступили на ярмарке трудоустройства

Волонтеры проекта "Бабушкин воркаут" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" 28 июня выступили на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Во время выставки были организованы экспресс-собеседования, семейные активности, мастер-классы и музыкальные паузы.

Участники направления "Цигун" погрузили в мир восточных единоборств публику и продемонстрировали систему медитативно-дыхательных упражнений, а также полезную методику – "Ицзиньцзин". На смену медитационным практикам, ярко и энергично ворвалась на импровизированную сцену команда "серебряных" волонтёров с зажигательной лайт-разминкой.

Гости события с огромным удовольствием присоединялись к спортивному коллективу, повторяли движения и улыбкой благодарили за подаренное отличное настроение.

Напомним, проект "Бабушкин ВОРКАУТ" является победителем конкурса президентских грантов в области охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни.

В рамках образовательного блока активисты старшего поколения прошли специальную подготовку под чутким руководством профессиональных наставников.

Инструкторы-добровольцы после прохождения образовательного курса теперь самостоятельно проводят благотворительные воркаут-разминки для всех жителей региона, а также зарядку разных видов в современном формате.

Еще не поздно присоединиться к дружной команде волонтеров. Авторы инициативы приглашают всех желающих жителей областной столицы 55+ примкнуть к рядам активистов "особого назначения". Телефон для записи: 8 (3452)30-39-59.

Быть в курсе мероприятий от "серебряных" волонтеров и получить более подробную информацию можно на областном интернет-портале "Старшее поколение" или на странице фонда "Старшее поколение" в соцсети "ВКонтакте".