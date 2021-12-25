Тюменские врачи используют генную инженерию для лечения пациентов с высоким холестерином

Фото пресс-службы МКДЦ

Врачи Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) в Тюмени с 2021 года внедрили генно-инженерную терапию для лечения дислипидемии – заболевания, при котором повышенная концентрация "плохого" холестерина в крови пациента может привести к осложнениям: развитию ишемической болезни сердца, атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий, вплоть до инсульта и инфаркта миокарда.

Как сообщили в пресс-службе МКДЦ, по заключению врачебной комиссии лечение препаратами генно-инженерной терапии проходят пять пациентов, оно дало первые положительные результаты. В 2022 году специалисты кардиоцентра МКДЦ планируют продолжить отбор пациентов для генно-инженерной терапии.

Всего за 11 месяцев 2021 года консультацию врача-кардиолога в кардиоцентре МКДЦ получили более 10600 пациентов, что на четверть больше, чем в прошлом году. На базе центра было проведено около 4,4 тысячи ультразвуковых исследований и выполнено свыше 1350 нагрузочных тестов с ЭКГ. Более чем в два раза увеличилось число пациентов, которых врачи кардиоцентра МКДЦ направили на госпитализацию в стационары города для обследования или хирургического лечения.