Тюменские врачи установили кардиостимулятор 100-летнему пациенту

100-летний пациент поступил в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Областной клинической больницы №1 в Тюмени. Ему поставили диагноз – блокада сердца – и приняли решение об имплантации кардиостимулятора. Операция прошла успешно.

Подполковник Михаил Андреевич отпраздновал свой 100-ый день рождения 15 ноября. Он прошел всю Великую Отечественную войну, был участником Парада Победы на Красной площади в 1945 году. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями Жукова, "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За победу над Японией". После армейской службы он работал в отделе народного образования Тюменской области. В его честь в Тюмени установлена памятная доска.

Как рассказали в пресс-службе ОКБ №1, в больницу он поступил вечером 9 декабря в экстренном порядке. Сердечно-сосудистый хирург ОКБ №1 Роман Кочетков отметил, что установка кардиостимулятора – это малотравматичная процедура. По вене пациента проводят один или несколько электродов в камеры сердца, а после настройки программы аппарат устанавливается под кожу. У Михаила Андреевича, к счастью нет сопутствующих патологий, поэтому после выписки из отделения он вернулся к привычной жизни.