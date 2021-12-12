Зимняя площадка откроется у тюменского мультицентра "Контора пароходства"

Фото мультицентра «Контора пароходства»

Мультицентр "Контора пароходства" организует зимнюю площадку. Там будут проходить бесплатные мастер-классы, встречи, выступления музыкантов, массовые катания на коньках. Большинство мероприятий пройдет в мультицентре, а часть – на территории возле здания.

Первым событием станет мастер-класс по созданию объемных снежинок. Он пройдет 15 декабря, начало в 19:00. 16 декабря в это же время тюменцам предложат смастерить рождественские венки. 23 декабря запланировано "Шоу коротких историй", 28 декабря состоится выступление тюменских музыкантов, а 29 декабря – мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды.

"В этом году мы удачно запустили летнюю площадку, на которой 86 организаторов провели почти две сотни мероприятий, их посетили более десяти тысяч человек. Также мы высадили деревья и цветы, поставили сцену и столы перед зданием. Время работы зимней площадки ограничено до 10 января, но и на ней мы ожидаем много интересных событий", — сообщила руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

Афиша мероприятий будет обновляться, за актуальными новостями можно следить на сайте конторапароходства.рф и в социальных сетях "Конторы пароходства". На входе нужно показать удостоверяющий личность документ и QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо документ о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за 48 часов до посещения, пишет "АиФ - Западная Сибирь".