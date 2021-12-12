Население Тюмени увеличится на 50 тысяч человек за четыре года

Численность населения Тюмени по данным на 1 января 2021 года составляла 816,7 тыс. человек. Ожидается, что к концу года этот показатель увеличится до 827,7 тысяч человек, а еще через четыре года – на 50 тысяч.

По прогнозу на 1 января 2023 году численность населения составит 844,8 тысяч, на начало 2024 года – до 861,7 тысяч, на начало 2025-го – до 878,4 тысяч человек. Цифры учтены при планировании бюджета на ближайшие три года.

По информации ЗАГС администрации Тюмени, за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 11 тыс. 961 малышей. Только в ноябре свидетельства о рождении выданы 1 тыс. 85 новорожденным.

По данным Тюменьстата на 1 октября 2021 года, в регионе проживает 1 млн 551,3 тыс. человек – на 9,2 тыс. больше, чем годом ранее, пишет "Вслух.ру".