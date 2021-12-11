Капремонт завершился в детском саду "Зернышко" в Голышманово

Почти 80 воспитанников смогли вернуться в голышмановский детский сад "Зернышко" после окончания капитального ремонта. Здание привели в порядок как внутри, так и снаружи, в том числе обеспечили доступную среду.

В дошкольном учреждении не было капремонтов с 90-х годов. В 2021 году на эти цели выделили средства из муниципального бюджета. За два с лишним месяца подрядчики заменили кровлю, сделали крыльцо к пищеблоку и отмостку вокруг здания, построили пластиковые входные группы и навесы для хранения колясок и санок.

Как рассказала старший воспитатель детсада Татьяна Ступникова, на центральном входе появилась кнопка вызова, тактильные указатели и пандус для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

"Удобнее стало ходить нашим малышам и их бабушкам — старые веранды были тесными и с высокой ступенькой на крыльце. Радует новая крыша, ведь прежняя протекала. Отдельное спасибо за колясочные!", - поделилась впечатлениями сотрудница.

Косметическим ремонтом, обновлением интерьера, обустройством образовательного пространства в группах, на лестничных маршах и в холлах занимались сами работники детского сада. На улучшение материально-технической базы выделили около 300 тысяч рублей из средств дошкольного учреждения, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".