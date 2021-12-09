Компания "Золотые луга" выступает партнером тюменского конкурса рецептов для новогоднего стола

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Конкурс рецептов для новогоднего стола стартовал на тюменском сайте для родителей "Детки!". Компания "Золотые луга" выступает партнером и предоставит вкусные и полезные молочные продукты для приза победителю.

Организаторы предлагают поделиться семейными рецептами, любимыми праздничными блюдами. Это может быть рецепт салата, закуски, горячего блюда, напитка или любого другого блюда, которое, по вашему мнению, украсит и разнообразит новогодний стол. К рецепту обязательно нужно приложить свою, уникальную фотографию блюда. Рецепты с фотографиями из интернета не допускаются к участию в конкурсе.

Рецепты на конкурс принимаются до 23 декабря включительно. Его необходимо загрузить на сайте "Детки!" в разделе "Рецепт дня – Новогодний стол". Для этого нужно зайти на страницу раздела, нажать "Добавить рецепт", заполнить все поля формы и кликнуть на кнопку "Отправить". Можно разместить несколько рецептов, каждый – в отдельной форме.

С 24 по 26 декабря пройдет голосование на самые интересные рецепты, а уже 27 декабря будут подведены итоги и объявлены лучшие рецепты. Победители конкурса получат целую корзину вкусных подарков от компании "Золотые луга" и компании "ПРОДО Тюменский бройлер" (ТМ "Троекурово").

"Мы рады оказать поддержку партнерам в проведении конкурса. Уверены, что удастся собрать множество интересных, оригинальных и очень вкусных рецептов, которыми смогут в дальнейшем воспользоваться все желающие при подготовке к Новому году. При приготовлении некоторых из них могут понадобиться и молочные продукты. Надеемся, что кулинары отдадут предпочтение торговым брендам "Золотые луга" и "Живи здорОво!", ведь мы производим натуральную и качественную молочную продукцию, без консервантов и искусственных добавок. Наша "молочка" замечательно подходит для пышной выпечки, нежных салатов, оригинальных десертов", - отметила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.