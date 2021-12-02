Тюменский инфекционист: вакцина безопасна, а побочные эффекты у привитых минимальны по сравнению с заболеванием

Защитные антитела не вырабатываются у 10-15% переболевших COVID-19, поэтому лучше привиться, чтобы избежать серьезных последствий. Вакцина безопасна, а побочные эффекты, возникающие у привитых, минимальны по сравнению с заболеванием.
Мнение главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, кандидата медицинских наук Ксении Степановой опубликовал Инфоцентр правительства Тюменской области.
"После прививки вы получите иммунитет. А после болезни - можно получить, можно и нет. По официальной статистике, по зарубежным данным, от 10 до 15% людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, вообще не вырабатывают антител, в том числе и защитных", - рассказала Степанова.
В числе возможных осложнений коронавируса, приводящих к летальному исходу, эксперт назвала пневмонию, плевриты, поражения сердечно-сосудистой системы, почечную и печеночную недостаточность:
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