В "Нефтянике" прошел грандиозный юбилейный концерт Тюменского духового оркестра

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Юбилейный концерт Тюменского духового оркестра прошел на сцене ДК "Нефтяник" 20 ноября.

В программе были представлены многочисленные композиции русской и зарубежной классической, эстрадной и джазовой музыки. Тюменцы услышали композиции Чайковского и Бизе, Петрова и Бабаджаняна, песни Юрия Антонова, а также инструментальные пьесы для солирующих баритона и кларнета.

В концертной программе приняли участие известные солисты города и области – Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко, Анастасия Русанова и вокал-бэнд "Матрица". Юбилейный концерт прошёл под чутким руководством главного дирижера Тимура Бахрова. Вместе с ним на сцену вышли основатель, первый дирижер оркестра и заслуженный работник культуры РФ Станислав Ларин, а также ассистент дирижера оркестра Николай Буравко.

Юбилей открыла увертюра Desmond Dyer, Clive Scott "Sky High" ("Высокое небо"), затем концертная программа продолжилась поздравлением от главы города Руслана Кухурука и награждением артистов оркестра за вклад в развитие музыкального образования.

За достижение положительных результатов в труде, активное участие в общественной жизни города и в связи с 30-летием со дня основания оркестра благодарность администрации города Тюмени была объявлена Владимиру Ефимову, Максиму Храмцову, Евгению Антушеву, Людмиле Синичкиной, Андрею Денисенко и Егору Стяжкину.

За многолетний, добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, активное участие в общественной жизни города и в связи с 30-летием со дня основания оркестра благодарность Тюменской городской Думы была объявлена Анатолию Плоцкому, Рахате Тайжановой, Андрею Текутьеву, Вячеславу Токареву, Денису Чупахину, Алексею Шахову и Владимиру Широкову.

За значительный вклад в развитие культуры в Тюменской области благодарность Тюменской областной Думы была объявлена и коллективу Тюменского духового оркестра Центра культуры и творчества "Тюмень". Награду получил дирижер оркестра – Тимур Бахров.

За высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием со дня основания оркестра благодарственное письмо Тюменской областной Думы было вручено артисту духового оркестра Сергею Фролову. Николай Буравко был награжден почетной грамотой Тюменской областной Думы за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.

Руслан Кухарук поблагодарил музыкантов, а также руководителя и главного дирижера оркестра Тимура Бахрова за большой вклад в развитие искусства.

"На протяжении всех 30 лет коллектив приобщает слушателей к отечественным и мировым музыкальным шедеврам, неуклонно повышает исполнительское мастерство, о чём свидетельствуют многочисленные награды. Уверен, у наших юбиляров множество планов и сюрпризов для любимого зрителя", – отметил глава города.

На концерте прозвучало талантливейшее исполнение животрепещущих композиций, завораживающих мелодий и лирических мотивов. В репертуаре оркестра более 500 произведений, из которых на сцене прозвучали наиболее полюбившиеся тюменцам. Музыканты изо дня в день придерживаются своего главного принципа: "Ни одной репетиции без премьеры!" – не на толику не отступая от заведённых правил.

Тюменский духовой оркестр принято принимать как "Concert Band" в международной классификации. Однако по численности, инструментальному составу и по профессиональному уровню музыкантов тюменский оркестр приближается к статусу "Sympho Band" – высшая форма состава духового оркестра, способного исполнять произведения любой сложности.