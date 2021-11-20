Бизнес-психолог: причиной отсутствия больших денег может быть страх перед ними

Тематический мастер-класс по осознанному отношению к деньгам и настройке мышления в сторону доходов провела в Тюмени практикующий бизнес-психолог Елизавета Палкина, пишет "Тюменская область сегодня".

"Все, что происходит в моей жизни – это результат моих подсознательных желаний. Если мой доход остановился, если у меня достигнут финансовый потолок, плохие отношения с супругом или супругой – на все это есть причины внутри меня. Чтобы выйти из этого конфликта, важно быть не в критике, а в осознанности. Если выявить причину, ее можно решить", – пояснила понятие осознанности эксперт.

В качестве практического занятия Елизавета предложила слушателям написать 50 отрицательных пунктов про деньги и почему они являются злом. По мнению психолога, все это внешние установки, от которых надо избавиться. "Нужно найти причину страха. Если у меня потенциально есть контракт на 500 тысяч рублей, но в голове будет установка, что деньги опасны, то я буду саботировать этот контракт. Нужно отслеживать страх, понимать, чему он служит, и отпускать. Когда мы осознаем, кому принадлежит та или иная установка, мы ее этому же человеку и отдадим, поняв, что она не наша", - цитирует издание слова Палкиной.

Спикер рассказала, что если за стремлением получить большую сумму денег нет искренних желаний и целей, то двигаться к ней будет трудно. Причина тому – отсутствие мотивации. Причиной финансового потолка она назвала один единственный фактор – отсутствие ресурса.

"Если у предпринимателя есть нерешенные вопросы в семье, то он движется на доказательстве своей успешности или на стратегии заслужить любовь. Обе стратегии провальны, потому что в какой-то момент обязательно наступит выгорание, прокрастинация. На лечение каждого из этих симптомов бизнес-тренеры создают отдельные курсы, – поделилась спикер. – Однако все симптомы исчезают, когда вы входите в ресурс. Забирают его обиды, чувство вины за богатство перед бедными родителями, движение из "надо", заблокированные эмоции, а также кредиты и долги".

Автор мастер-класса отметила, что нежелающие работать с мышлением люди проходят множество курсов, меняют профессии, а результата нет. И все потому, что не разрешены внутренние конфликты.