Открыт прием заявок на поддержку творческих проектов в 2022 году

C 1 ноября 2021 года по 20 января 2022 года Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на второй конкурс на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году.

Заявки через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Последний срок подачи проектов – 20 января 2022 года в 23:30 по московскому времени. Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений:

- Нация созидателей;

- Великое русское слово;

- Я горжусь;

- Место силы;

- Культурный код;

- Молодые лидеры;

- История страны: история преодолений и побед. Вехи;

- Многонациональный народ.

Для помощи заявителям работает контактный центр, специалисты которого помогают оперативно найти ответы на возникающие вопросы 8 (495) 150-50-15.

Кроме того, Президентский фонд культурных инициатив разработал методические материалы по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе. Ответы на большинство вопросов, с которыми сталкиваются участники, есть в разделе "Часто задаваемые вопросы" на официальном сайте фонда.