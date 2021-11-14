При эмоциональном выгорании тюменцы могут воспользоваться советами психологов

Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью в 2019 году. Тюменский гештальт-терапевт, психолог Анна Цоколова поделилась симптомами этого состояния и каким образом с ним бороться.

"Эмоциональное выгорание – это состояние постоянной усталости, безразличия и/или отвращения к своей деятельности. Очень частым симптомом выгорания становится нарушение сна: становится тяжело засыпать и трудно проснуться, каждое утро ощущается разбитость. Повышается раздражительность, возможно полное отсутствие эмоций – становится все равно абсолютно на все и всех", - отмечает эксперт.

Если выгорание уже наступило, то для начала важно диагностировать имеющуюся проблему и признать ее – это уже определенный старт к исправлению ситуации. Задайте себе следующие вопросы и постарайтесь ответить на них честно самому себе: ощущаете ли вы смысл в том, что вы делаете? Не врете ли вы себе? Не работаете ли только ради денег?

Конечно, порой и только ради денег стоит работать, но даже в такой работе следует искать свой интерес, уверена психолог.

Можно начать исследовать свою жизнь, определить ее смысл. Если самому не удается ответить на вопросы, можно обратиться к психологу. Помогут также друзья, близкий человек, какое-то хобби.

"Для перфекционистов отдельный совет – ищите те моменты в своей деятельности, которыми можно слегка пренебречь. Требовательные к себе и своей деятельности люди всегда недовольны результатами, а это и есть одна из важнейших предпосылок выгорания. Взваливайте на себя только то, что по силам. Если вы соглашаетесь на любую нагрузку по виду и количеству – неудивительно, что вы устали и выгорели. Следите за собой и учитесь говорить "нет". Охватить все и сразу просто невозможно", - советует психолог.

В период выгорания нужно поддержать свой организм: наладить режим сна и питания, больше гулять, пить чистую воду и заниматься спортом. Доказано, что физическая нагрузка провоцирует выработку эндорфинов, а те борются с депрессивным состоянием, апатией и усталостью, пишет "Мегатюмень".