Как достойно выйти из конфликтной ситуации, рассказала специалист

Как реагировать, когда сталкиваешься обидными высказываниями, чтобы не усугубить ситуацию, рассказала корреспонденту "Тюменской области сегодня" специалист по светскому и деловому этикету Надежда Харланова.

– Одно из главных правил этикета, помогающее от чужого хамства – воспитание чувства собственного достоинства, уважения к самому себе. Умение выстраивать собственные границы, которые нарушать нельзя, – важная характеристика взрослого человека. Но и уважение достоинства окружающих, умение видеть чужие границы – необходимое условие для экологичной коммуникации, – отметила собеседница, отметив, что есть несколько вариантов правильной реакции на грубость с точки зрения этикета.

Многие ощущают при столкновении с грубостью растерянность, а понимание, как следовало себя вести, приходит гораздо позже. Остроумная реплика приходит к нам тогда, когда хам уже скрылся из виду. Но каким бы ни было это ударом по нашей самооценке – отвечать агрессору, во что бы то ни стало, не стоит.

Мотивы такого хамского поведения почти всегда говорят о недостатке самоуважения, желании самоутвердиться или доказать другим свою силу, проверяя границы дозволенного. Он присваивает себе право судить нас и вторгаться в нашу жизнь.

Хамство не предполагает диалога. Два человека, которые пытаются таким способом разрешить конфликт, оказываются противниками. Поэтому самый действенный способ - отсутствие реакции, с нее лучше всего начинать. Если вы не дадите ответную реакцию, то оскорбление не достигнет цели. И когда во второй раз дадите нулевую реакцию, - обидчику может не хватить сил на третий раз, и он может понять, что продолжать не нужно. Это самая сильная защита.