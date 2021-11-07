Тюменцев просят кормить зимующих птиц правильно

С приближением зимы птицам становится все тяжелее добывать корм. По народному календарю после 12 ноября, когда отмечают Синичкин день, можно уже начинать подкармливать крылатых. Важно делать это правильно, чтобы не навредить птицам.

Как рассказала доцент кафедры зоологии эволюционной экологии животных института биологии ТюмГУ Мария Иванова, в Тюмени зимуют немало видов птиц, в числе которых – синантропные (например, сизый голубь и домовый воробей), которые без нахождения рядом с человеком выжить не смогут. Есть оседлые виды – это врановые (галки, серые вороны, сороки), воробьи, снегири.

"Многие с детства думают, что снегири прилетают зимой, но они из наших широт, поэтому никуда и не улетают, просто на период гнездования кочуют в ближайшие леса. С наступлением холодов возвращаются в город, так как здесь проще добыть пищу. Популяция крякв с тюменских водоемов не улетает. Второй год у нас на зимовке фиксируется хохлатая чернеть. Много и других видов – это свиристели, чижи, зеленушки, чечетки и так далее", - сообщила эксперт.

Ежегодно в январе проходит всероссийская акция по учету зимующих водоплавающих птиц "Серая шейка". В прошлом году в областном центре их было зафиксировано более 300.

Подкармливать птиц лучше всего несолеными и нежареными семенами подсолнечника, ягодами (подмороженными или сушеными), сухофруктами, резанными фруктами, зерновыми культурами, орехами. Ни в коем случае птиц нельзя подкармливать солеными, сладкими и испорченными продуктами, пишет "Тюменская область сегодня".