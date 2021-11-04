Тюменские стилисты делятся трендами зимнего сезона

Тюменские стилисты отмечают, что в сезоне осень-зима 2021-2022 трендом будут бежевые и белые оттенки, стеганое пальто и сочетание street style с грубыми ботинками. Создать модный лук помогут правильные аксессуары.

Стеганое пальто – это комбинация фасона пальто и пуховика в одном изделии. Пояс дополнительно создаст красивый женственный силуэт. Пальто в street style нарядах можно сочетать как с грубыми ботинками, так и с сапогами на каблуке.

Еще один милый тренд – это плюшевое пальто. Остаются в моде парки и дубленки: длинные модели и дубленки-авиаторы декорируют искусственным мехом или овчиной, дополняя ремешками. Цвета могут быть разными: бежевые, черные, белые, пудровые, голубые, коричневые.

В моду вошла одежда с "позитивными" принтами и силуэтами. Например, вещи с изображением мультипликационных персонажей и смешными надписями, обувь с отделкой в виде плюшевых игрушек и сумки необычной формы.

Также эксперты советуют сочетать вещи разных цветов в одном образе, причём лучше комбинировать тёплые и холодные тона. Например, красный, оранжевый или желтый заиграют по-новому в сочетании с синим, зеленым и фиолетовым. Специалисты назвали зеленый главным цветом сезона и порекомендовали совмещать в образе сразу несколько вещей указанного оттенка.

В 2021 году новую волну популярности получили ретропринты в виде геометрических форм, завитков и цветочных узоров. В тренде джинсы с низкой посадкой, ковбойские сапоги, капроновые колготки с необычными узорами. В подборку также попали резиновые и кожаные сабо, джинсовые куртки различного кроя. Осенью 2021 года модными стали вязаные жилеты. Стоит обратить внимание на стеганые сумки, кожаные клатчи, аксессуары из овечьего меха или нейлона, пишет "АиФ - Западная Сибирь".