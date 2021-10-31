Тюменцев приглашают в театр для одного зрителя

Тюменцы могут посмотреть перформансы для одного зрителя 2 ноября в онлайн-формате. Участие бесплатное, требуется регистрация. Организатором выступает МТЦ "Космос".

Всего их три: "Мадина" Мадины Саткеевой, "Контакт" художниц Камиллы Генераловой и Тали Горевой, "Дом внутри меня" Анастасии Кохан. Показ будет индивидуальным для каждого зрителя. Начало в 19:30 и 20:00. В назначенное время нужно будет подключиться по видеосвязи к платформе Zoom, чтобы погрузиться в истории.

Перформансы не имеют единой сюжетной линии, каждый – особая задумка автора, рефлексия его жизненного опыта, видение мира. Перформансы пройдут в онлайн-формате впервые.

"Онлайн-формат уже стал повседневностью. Чтобы дома не сидеть без дела, ты развиваешься на онлайн-площадках. Наши перформансы хорошо прошли в офлайне, а для онлайна мы внесли небольшие корректировки", – рассказала Мадина Саткеева.

Напомним, перформансы для одного зрителя − итог лабораторий "География неявных потоков", "Фиджитал" и проекта "Частный случай". А перформанс "Мадина" – победитель Шоу-кейса тюменских театров 2021 года. В дальнейшем "Космос" планирует онлайн-показы и других перформансов, пишет Moi-portal.ru.