Предпринимателей региона приглашают к сотрудничеству с Китаем

Тюменский бизнес активизировался в желании сотрудничать с Китаем, запрос на консультации по вопросам выхода на китайский рынок кратно вырос после мартовского визита Си Цзиньпина в Москву и исчисляется десятками, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области.

Для предпринимателей решили провести разъясняющий вебинар "Внешнеэкономическая деятельность с Китаем", он состоится при поддержке нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" 12 апреля в 11:00. Спикер - Илья Романов, партнер Российского экспортного центра, руководитель группы компаний "Энергия Экспорта", действующий бизнесмен-предприниматель, осуществляющий импортно-экспортную деятельность в КНР. Награжден премией АО РЭЦ. Экспортер № 1 в Приморском крае в сфере АПК. В рамках вебинара будут даны ответы на все интересующие вопросы действующих экспортеров и тех, кто еще только планирует работу с Китаем.

Участие в онлайн-встрече бесплатное, требуется регистрация. Ссылка для подключения придет за один час до начала вебинара на эл. почту, указанную при регистрации, поясняют организаторы встречи.