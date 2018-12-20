В "Торфянике" покажут "Красную шапочку" на новый лад

Музыкальную сказку "Необычные приключения Красной Шапочки" представят зрителям на сцене дома культуры и творчества "Торфяник" 29 декабря в 16 часов, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Пришла пора взглянуть на эту, старую как мир, историю с другой стороны. Это не просто "Красная Шапочка" с ее традиционными героями. Это целый сказочный мир, где на одной сцене живут и доктор Айболит, и Баба-Яга, и Снежная Королева, и многие другие персонажи любимых с детства сказок.

Замечательный текст Юлия Кима, веселый и занимательный сюжет, знакомые сказочные герои перенесут зрителей в новый мир. Стоимость билета составит 150 рублей. Дети до трех лет бесплатно в сопровождении взрослых.

Приобрести билеты можно в кассе ДКиТ "Торфяник" по адресу Малышева, 26. Подробности можно уточнить по телефону 458-328.