Тюменцы обсудят "социальный поворот" в искусстве

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

В музейном комплексе им. Словцова 28 октября состоится открытая лекция на тему "Социальный поворот в искусстве". Начало в 18:00, вход свободный по предварительной записи.

Целью искусства "социального поворота" является восстановление социальных связей. В центре внимания художников - отношения между людьми, инспирированные тем или иным арт-проектом. Это искусство трансформирует привычные форматы художественной коммуникации, превращая зрителя из пассивного созерцателя произведения в его соавтора.

Когда, где и почему возникает "социальный поворот" в искусстве, в чем он выражается, с именами каких художников и арт-критиков связан? Об этом, а также о наиболее известных проектах "социального поворота" узнают участники лекции. В качестве спикера выступит Марина Чистякова, доктор философских наук, профессор кафедры философии Тюменского государственного университета.

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Количество мест на лекции ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: 45-35-90, +7 (929) 266-73-72. Возрастная категория 12+