В Тюменской области открыли еще один моногоспиталь

Фото пресс-службы департамента здравоохранения ТО

Госпиталь на 60 койко-мест для лечения больных с коронавирусом открыли в Вагайском районе Тюменской области.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением количества госпитализируемых на стационарное лечение людей с диагнозом COVID-19 открыт еще один моноинфекционный госпиталь на базе корпуса ОБ №9 (Вагай)", - говорится в сообщении Оперштаба.

На сегодня в регионе работает 18 госпиталей на 3 687 коек, коечный фонд свободен на 12,2%. Ведется ежедневный мониторинг эпидситуации, чтобы при необходимости оперативно развернуть ранее переоборудованные учреждения, которые пока находятся в резерве, напомнили в региональном депздраве.