В Тюменской области открыли еще один моногоспиталь

Госпиталь на 60 койко-мест для лечения больных с коронавирусом открыли в Вагайском районе Тюменской области.
"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением количества госпитализируемых на стационарное лечение людей с диагнозом COVID-19 открыт еще один моноинфекционный госпиталь на базе корпуса ОБ №9 (Вагай)", - говорится в сообщении Оперштаба.
На сегодня в регионе работает 18 госпиталей на 3 687 коек, коечный фонд свободен на 12,2%. Ведется ежедневный мониторинг эпидситуации, чтобы при необходимости оперативно развернуть ранее переоборудованные учреждения, которые пока находятся в резерве, напомнили в региональном депздраве.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru