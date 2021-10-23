Студенты создали видеоролики о Тюменской области

Восемь студенческих команд из разных городов России стали участниками образовательного марафона "Медиаэкспедиция", в ходе которого прошли трехдневную стажировку и создали туристические проекты про Тюменскую область.

Всего на конкурс поступило более 200 работ из 74 регионов. Для участия в трёхдневной стажировке в Тюмени эксперты выбрали восемь лучших творческих команд: из Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Челябинска и Иваново.

Команды получили кейсы, связанные с различными аспектами Тюмени и Тюменской области. Участники освещали спортивную, культурную, историческую, образовательную, курортную, индустриальную составляющую региона. На протяжении трех дней с участниками работали опытные наставники и кураторы.

Работы оценивали победительница Первой национальной молодежной кинопремии Анна Румянцева, руководитель студии визуальных эффектов BAZA VFX Андрей Зубов, руководитель creative production company Ogon.me Саша Гущин, выпускник Нью-Йоркской киноакадемии, оператор и режиссер Богдан Янсен.

По итогам строгого отбора гран-при получила команда "Живи-Твори-Люби" Южно-Уральского государственного университета. Второе место у команды "Тардис" из Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Бронза у "НГПУ" – студентов Новосибирского государственного педагогического университета, пишет "Мегатюмень".