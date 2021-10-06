Тюменцы вновь смогут посетить музейное фондохранилище

Фото с сайта Тюменского музейно-просветительского объединения

Музейный комплекс им. Словцова приглашает всех желающих побывать в самом таинственном и труднодоступном месте – фондохранилище. В течение всего октября с 9:00 до 17:00 в будни сотрудники отдела фондов с удовольствием расскажут о своей работе и о том, что хранится в "музейных кладовых".

Участники обзорной экскурсии "1000 шагов в историю" смогут ощутить значимость коллекции редких книг, в которой представлены предметы мирового и общероссийского уровня. Им предстоит увидеть уникальные иконы XVII – XIX века и работы ненецкого художника Константина Панкова, одного из основоположников "северного изобразительного стиля".

Посетители музея узнают, какой была Земля в доисторическую эпоху, и чем в разное время пользовались в быту населяющие тюменскую землю коренные народы и переселенцы. Не останется без внимания и гордость фондохранилища — коллекция наличников, украшенных уникальной тюменской резьбой конца XIX – нач. XX вв. с домов Тюмени и ее окрестностей.

Музейный комплекс им. Словцова расположен по адресу: ул. Советская, 63. Экскурсия проводится для группы от 3 до 5 человек, продолжительность - 60 минут. Стоимость участия составляет 200 рублей с человека, для льготных категорий граждан - 100 рублей. Обязательна предварительная запись, контактные телефоны: +7 (3452) 45-09-93 доб.108, +7 (905) 858-89-44. Возрастная категория 6+