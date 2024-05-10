В мае можно посадить в грунт зеленый и репчатый лук

В мае к посадке нужно приступать, когда земля прогреется до 11-13 градусов. Для ранней посадки предпочтительнее выбрать мелкие луковицы. Перед посевом их нужно замочить в 1-2% растворе марганцовки и обязательно высушить. На грядке бороздки, как правило, делают на расстоянии 12-15 сантиметров глубиной порядка 10 сантиметров. После на расстоянии 10 сантиметров друг от друга надо высадить луковицы. В случае, если вы хотите получить хороший урожай зеленого лука, посадочный материал следует разместить вплотную друг к другу, поделилась дачница Елена Назарова.

– Зеленый лук проще, чем репчатый. Если так можно выразиться. Ему не нужны ни глубокие борозды, ни обилие пространства. Неприхотливая культура, которая растет практически в любых условиях, – отметила тюменка.

Горох

Эту культуру принято высеивать до конца весны, лучше, конечно, успеть до середины мая. Перед посевом семена следует прорастить, обратившись к влажной ткани. На расстоянии 20-30 сантиметров на грядке нужно сделать неглубокие бороздки. Семена сеять на глубину 3-6 сантиметров. Располагать их необходимо на расстоянии 5-6 сантиметров друг от друга. Горошины обычно присыпают землей, уплотняют, а затем поливают. Всходы, как правило, появляются спустя пару недель. Иногда – в течение 7 дней.

Бобовые

Бобовые – это культура, которая стойко переносит кратковременные холода. Семена с легкостью прорастают при температуре чуть выше 3 градусов тепла.

– Молодые сеянцы очень спокойно переносят понижение температуры до -3...-4 градусов. Поэтому приступать к их высадке можно уже хоть сейчас. При посеве бобовых бороздки необходимо разместить на расстоянии не менее полуметра. Бобы нужно сажать на глубину 7-9 сантиметров, размещая семена с интервалом в 10 сантиметров, сообщает Тюменская область сегодня.