10 млрд 103,1 млн рублей потратили тюменцы в кафе и барах

По данным Росстата за первый квартал 2024 года, исходя из численности населения, каждый житель в месяц в общепите тратил больше 2 тыс. рублей.

По сравнению с январем-мартом 2023 года оборот увеличился на 8,4%. Уровень динамики почти вдвое превышает общероссийский показатель (4,6%) и находится на третьем месте в УрФО. В федеральном округе лидирует ХМАО-Югра (12,3%), на втором месте Свердловская область (10,5%). Небольшое снижение (на 4%) отмечено в ЯНАО.

Всего жители Уральского федерального округа потратили в заведениях 73 млрд 328,9 млн рублей, в России в целом - 747,4 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.