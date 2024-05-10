10 млрд 103,1 млн рублей потратили тюменцы в кафе и барах

По данным Росстата за первый квартал 2024 года, исходя из численности населения, каждый житель в месяц в общепите тратил больше 2 тыс. рублей.
По сравнению с январем-мартом 2023 года оборот увеличился на 8,4%. Уровень динамики почти вдвое превышает общероссийский показатель (4,6%) и находится на третьем месте в УрФО. В федеральном округе лидирует ХМАО-Югра (12,3%), на втором месте Свердловская область (10,5%). Небольшое снижение (на 4%) отмечено в ЯНАО.
Всего жители Уральского федерального округа потратили в заведениях 73 млрд 328,9 млн рублей, в России в целом - 747,4 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.
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