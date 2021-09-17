Тюменка пришла на избирательный участок в костюме аниме-персонажа

В Тюмени на избирательный участок девушка-косплеер решила прийти в неординарном костюме. Своим ярким образом она произвела впечатление на всех присутствующих.

Как узнали журналисты "Комсомолки", объектом внимания стала 25-летняя тюменка Екатерина Махотина, которая пришла не только проголосовать, но и порадовать земляков своим ярким видом.

Девушка увлекается косплеем, суть которого в том, чтобы перевоплотиться в любимого персонажа из игры или фильма. В первый день выборов, 17 сентября, Катя надела костюм аниме-персонажа, который полностью сотворила сама. Огромные бусы на шее, выразительные голубые линзы, милый беретик и сиреневый парик не могли не оставить окружающих равнодушными. "В связи с тем, что в эти выходные пройдет киберфестиваль, мне очень хотелось выгулять свой костюм. На улице дождик, хочется светиться и дарить хорошее настроение окружающим", - прокомментировала свой наряд участница завтрашнего "Tyumen Cyber Fest 2021".