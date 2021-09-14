Ямальцы помогают жителям Тюмени восстанавливать леса

Пенсионеры и студенты Ямала в Тюмени присоединились к Всероссийской акции по восстановлению лесов "Сохраним лес", которая прошла в Винзилинском лесничестве у деревни Муллаши 10 сентября.

В этом году в Тюменской области пожары уничтожили сотни тысяч гектаров лесов и полей. Ямальцы в рамках акции посадили более 1 500 саженцев на участке Винзилинского участкового лесничества Тюменской области, сообщили в представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмени.

"На Ямале нет равнодушных и поэтому на призыв ямальского представительства принять участие в посадке леса моментально откликнулись и студенты Ямала, обучающиеся в вузах г. Тюмени, и ветераны ямальских землячеств", – отметила заведующая сектора соцзащиты представительства Анна Кривощёкова.

Задача экологической кампании – восстановить леса после пожаров, снизить негативные последствий климатических изменений. Восстанавливать леса по всей России идут студенты, школьники, работники предприятий, компаний, региональных органов власти и представители бизнеса.

"Больно смотреть, сколько лесных массивов пострадало, и мы рады, что можем внести вклад в их восстановление. Мы благодарны представительству, что нас пригласили принять участие в акции "Сохраним лес". В следующий раз поедем с внуками. Надеюсь, сможем еще сделать что-то полезное", –поделилась впечатлениями член землячества "Ямальский ветеран" Галина Моисеева.

Тюменскую область озеленяли участники ямальских землячеств: Заполярное, Ямальский ветеран, Пуровское, Красноселькупское и Новоуренгойское.