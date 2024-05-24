Тюменская область планирует восстановить леса на 9 200 гектарах

На 2024 год запланировано восстановить леса на площади 9200 гектаров. Всегда стараемся не только компенсировать потери, но и увеличить площадь леса. В прошлом году соотношение восстановленной территории к утраченной составило 135%, сообщил губернатор Александр Моор.

"Каждый год мы работаем над возобновлением лесных ресурсов. Регион сталкивается с последствиями пожаров – к сожалению, гибнут деревья, огонь выжигает большие площади. Но благодаря региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" наши специалисты восстанавливают пострадавшие территории", - отметил Моор.

В 2023-м Тюменская область стала лидером в России по числу высаженных деревьев в рамках акции "Сохраним лес" – 5 миллионов.