Главную часть акции "Сад памяти" в Тюменской области перенесли на осень

Центральное мероприятие регионального этапа Международной акции "Сад памяти", которое планировалось провести 14 мая в Тюменском районе, планируется провести в осенний период.

Мероприятие не состоится в связи с сохранением высокого класса пожарной опасности на территории Тюменского района. К тому же в регионе по 26 мая запрещено посещение лесов гражданами в рамках действующего особого противопожарного режима.

Вместе с тем, Международная акция "Сад памяти" пройдет во многих районах области, где жители муниципальных образований смогут принять участие.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов:

Просим всех заявившихся на участие в акции отнестись с пониманием! Отмена массового мероприятия – мера вынужденная. Текущая ситуация не позволяет нам провести центральное мероприятие. Однако жители Тюменской области могут поучаствовать в акции дистанционно: посадить деревья на своем участке в честь своего героического родственника, отмечая место проведения личной акции на интерактивной карте. Дети могут принять участие в конкурсе рисунков, посвятить свои работы прославленным воинам или героям своей семьи.

В рамках инициативы "СадПамяти" сохраняются 2 опции:

- #СадПамятиДома (участники акции могут высадить дерево у себя на участке, внести свой личный вклад Сад памяти (приложив фото) на карту акции садпамяти2022.рф и опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома);

- #СадПамятиГлазамиДетей (конкурс рисунков для детей от 3 до 17 лет, заявку можно отправить до 1 июня).

Самые маленькие участники могут создать виртуальный "Сад памяти", загружая свои работы на официальный сайт проекта садпамяти2022.рф.