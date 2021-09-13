Натуральные сыры и десертные йогурты представит компания "Золотые луга" на ярмарке "Тюменская осень"

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" станет участником ярмарки местных производителей "Тюменская осень", которая будет проходить с 17 по 19 сентября. Предприятие представит на продажу разнообразный ассортимент молочной продукции, в том числе натуральные сыры и новую десертную коллекцию питьевых йогуртов в "семейной" бутылке.

В рамках продовольственной ярмарки на 80 площадках города местные производители предложат продукцию без дополнительных наценок. Будут представлены колбасы, мясная продукция, выпечка, кондитерские изделия, мед.

Молочную и кисломолочную продукцию торговых марок "Золотые луга" и "Живи здорОво!" можно будет приобрести на двух городских площадках: у 2-го корпуса средней школы №63 по адресу ул. Широтная, 181а и у школы №88 на ул. Московский тракт,129 с.1.

Один из крупнейших производителей "молочки" на Урале и в Сибири выставит на продажу ассортимент натуральной и любимой горожанами продукции: классические молоко, сметану, творог, полезные кисломолочные напитки серии "Живи здорОво!": афидофилин, наринэ, кефир с лактулозой, биопростоквашу.

Тюменцы смогут приобрести натуральные сыры, произведенные по классической технологии. На Новолоктинском сыродельном заводе выпускают четыре вида сыра – Голландский, Пошехонский, Гауда и Эдам. Они изготавливаются исключительно из молока высшего сорта и не содержат растительных жиров и консервантов. Этот продукт неоднократно становился победителем конкурсов "100 лучших товаров России", "100 лучших товаров Тюменской области", "Фестиваль качества в Екатеринбурге" и других агропромышленных выставок.

"Также на ярмарке будет представлена десертная коллекция питьевых йогуртов – новинка 2021 года. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей. В линейку вошли вкусы: печеное яблоко – корица, лимонный пай и черничный пирог. Чтобы выбрать их, компания проводила фокус-группы с дегустациями", - сообщила начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Новые йогурты выпускаются в "семейном" формате 720 граммов. Бутылка легко помещается в дверце холодильника, йогурт можно пить всей семьей, а качественная тара позволяет добиться удобных сроков годности. При этом продукт абсолютно натуральный, без искусственных добавок и консервантов.

Кроме того, 19 сентября на площадке у школы №63 представители компании "Золотые луга" будут дарить тюменцам и гостям города праздничное настроение: павильон производителя украсят шарами, а с юными посетителями ярмарки будет играть ростовая кукла в виде упаковки полезного кисломолочного напитка.

Отметим, традиционный фестиваль "Тюменская осень" состоится 17, 18 и 19 сентября. Помимо ярмарок, жители областного центра поучаствуют в викторине и спортивных состязаниях, увидят выступления лучших коллективов города, посетят "Палатки здоровья".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из старейших предприятий Тюменской области.