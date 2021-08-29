В Тюмени прошёл мастер-класс по рефлексии

В рамках открытого мастер-класса психолог и гештальт-терапевт Константин Рахманов рассказал тюменцам о смысле рефлексии и о способах её применения в педагогической деятельности.

По словам эксперта, рефлексия представляет собой самоанализ, "взгляд внутрь себя". Что касается учебной деятельности, то там рефлексия является этапом урока, в ходе которого ученики самостоятельно оценивают свои эмоции и результаты деятельности. Рефлексия имеет несколько разновидностей: символическая (оценка с помощью карточек или жетонов), устная (высказывание своих мыслей и эмоций), письменная (лучше всего применима после изучения раздела или большой темы).

Также существует несколько форм деятельности – рефлексия бывает коллективная, групповая и индивидуальная. Психолог считает, что детей удобно приучать к рефлексии поэтапно: сначала опрашивая весь класс, потом группу, а затем и каждого ученика индивидуально. Рефлексия поможет детям подготовиться к самостоятельной работе над собой. Кроме этого возможны и игровые формы рефлексии, когда участники описывали прошедшую неделю как сюжет фильма, самостоятельно выбирая жанр, завязку и развязку. Возможны и рефлексии в формате музыки и театра, пишет "Тюменская область сегодня".