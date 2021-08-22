Тюменцам предлагают восстановить силы на прогулках по экотропе

В окрестностях озера Полушинское стартовали работы по обустройству первой в Тюменской области тропы РГО. Маршрут строят по равнинам с хвойным лесом, пойме Туры и долине реки Канырки.

По словам работников Тюменского отделения РГО, кроме живописных видов путешественники смогут встретить животных, птиц и редких насекомых. Трек оборудуют информационными знаками и указателями.

Географы-профессионалы и волонтёры отряда "Координаторы добра" Молодёжного клуба Тюменского областного отделения вошли в состав рабочей группы. По словам председателя отделения, Евгения Голубева, спрос на экологический отдых будет расти. Прогулки по природным территориям помогут восстановить здоровье после коронавирусной инфекции.

Первая очередь обустройства трека будет завершена ко Всемирному дню туризма, 27 сентября. Информация об экотропе будет размещена на порталах о туризме и путешествиях по Тюменской области, пишет ИА "Тюменская линия".