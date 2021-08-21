Тоболяки помогли очистить водоёмы района

Тоболяки в рамках проекта #друзьяиртыша с 7 по 15 августа провели экологическую акцию - очистили от мусора берега реки.

Каждый желающий мог внести свой вклад в поддержание природы. Организаторы призывали горожан помочь в очистке пруда у своего дома, реки в Нижнем посаде либо иного водоёма. Также можно было выложить в социальные сети результаты трудов и побороться за небольшие призы.

По сообщению администрации Тобольска, "Отряды мэра" поддержали акцию: "Всего за час в районе паромной переправы через Иртыш ребята собрали четыре мешка мусора".

Организаторы акции сообщили, что слаженная работа тоболяков помогла преобразиться пляжам Иртыша, а сами участники смогли получить заряд положительных эмоций, пишет "Тюменская область сегодня".