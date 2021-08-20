В сети опубликовали второе издание красной книги Тюменской области

Второе издание красной книги Тюменской области разместили на сайте правительства региона. Оно включает видовые очерки, рисунки и фотографии, а также карты-схемы распространения 315 видов и подвидов растений, животных и грибов, занесенных в региональную красную книгу.

Книга предназначена для органов государственной власти, ведомственных учреждений, научно-исследовательских и проектных организаций, специалистов по охране окружающей среды, преподавателей, студентов, школьников, краеведов и любителей природы. знакомиться с изданием можно по ссылке.