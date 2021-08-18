В Тюмени на набережной состоится презентация ремесленных студий

Мастерские города Тюмени открывают свой ремесленный учебный год с сентября 2021 года. Талантливых детей и взрослых набирают в подмастерья. Презентация ремесленных студий состоится 21-22 августа на набережной Туры рядом с "Конторой пароходства" с 12:00 до 21:00.

Школа сибирских ремёсел "Путь традиций" приглашает окунуться в мир традиционных ремёсел и получить уникальные ремесленные навыки. Мастер-классы и курсы для взрослых, творческие студии для детей по традиционным промыслам и ремёслам Тюменской области будут представлены на одной площадке.

Участники смогут не только посетить бесплатный демонстрационный мастер-класс от ведущих мастеров-ремесленников, но и выбрать направление на предстоящий учебный год. Более 10 студий по традиционным ремёслам, традиционному фольклору и этнохореографии будут представлены на одной площадке: лоскутное шитьё и керамика,ткачество и кубовая набойка, валяние и бисероплетение, тюменская домовая роспись и традиционная народная кукла – любое направление по душе.

-Студия лоскутного шитья Марины Коба,

-Мастерская Сибирских ремёсел " Куделица" (мастер – Денисова Наталья),

-Мастерская SW Ceramica (мастер – Ильюшонок Светлана),

-Пространство традиций "Среда" (Руководитель Чикишева Вероника),

-Мастерская керамики "Лепим вместе" (Мастер – Высоких Ирина Александровна),

-Студия творчества "Белочка-Умелочка" (мастер – Клыкова Татьяна),

-Мастерская “Feltфея”(мастер – Кондратьева Ирина),

-Фольклорная студия ( специалисты по сибирскому фольклору Мельниковы Николай иЯрослава)

-Студия народной куклы "Души моей услада" (мастер – Усольцева Марианна),

-Мастерская игрушки (Протасов Андрей),

-Студия бисероплетения (мастер – Мирошниченко Наталья),

-Студия Тюменской домовой росписи (Нестерова Инна Александровна).

Мероприятие проходит в рамках проекта "Школа сибирских ремёсел "Путь традиций", который реализуется на средства гранта Департамента культуры Тюменской области (региональный проект ”Творческие люди” в рамках национального проекта "Культура").

Организатор проекта – автономная некоммерческая организация Тюменской области "Дом народных художественных промыслов и ремёсел". Справки по телефонам: 8 922-470-88-18, 8 919-928-19-19.