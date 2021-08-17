В Тюмени пройдут гастроли омского драмтеатра

С 3 по 12 сентября в рамках федеральной программы "Большие гастроли" на большой и малой сценах Тюменского драматического театра покажут спектакли из репертуара Омского академического театра драмы.

Тюменским зрителям представят постановки "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Дон Жуан, или Любовь к геометрии", "Правда – хорошо, а счастье лучше", "Отец", "Альбом", "Метод Грёнхольма", "Время женщин" и "Время секонд хэнд".

5 сентября в Тюменском БДТ сыграют трагикомедию по пьесе Макса Фриша "Дон Жуан, или Любовь к геометрии" в постановке Александра Баргмана. Режиссер хорошо знаком местным зрителям по работам "Тартюф", "Мольер", "Три товарища", "Бог резни", "Карнавальная ночь", "Крейцерова соната", "Ветер в тополях" и "С любимыми не расставайтесь". В этой версии истории Дон Жуана нет завоевывающего и бросающего женщин ловеласа. Практически все "подвиги" сладострастного греховодника остаются "за скобками" – драматургу Максу Фришу они совершенно не интересны. Не менее яркими событиями омских гастролей станут спектакли "Отец", "Время женщин" и "Время секонд хэнд", которые отмечены главной Национальной театральной премией России "Золотая маска".

В свою очередь Тюменский большой драматический театр в эти дни покажет 7 спектаклей на основной сцене и камерной сцене им. Татьяны Ожиговой Омского театра драмы. В рамках обменных гастролей омским зрителям тюменцы представят спектакли "Тартюф", "Восемь женщин", "Мёртвые души", "Новеченто", "Крейцерова соната", "Испанская баллада", "Иванов".

Билеты на спектакли Омского академического театра драмы уже в продаже.