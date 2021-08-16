Задать вопросы о подготовке к началу учебного года тюменцы смогут на горячей линии

В среду, 18 августа, в департаменте образования администрации города Тюмени будет работать горячая линия по вопросам подготовки к началу учебного года.
С 14 до 17 часов по телефону (3452) 56-13-51 консультацию проведут специалисты отдела общего образования. Родители школьников смогут получить ответы на вопросы о приеме в общеобразовательные учреждения, об обеспечении учебниками и пособиями, организации учебного процесса.
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