Голышмановцы с ограниченными возможностями здоровья осваивают японскую технику кинусайга

Участники клуба "Кудесница" для творческих людей с ограниченными возможностями здоровья в Голышманово осваивают новые инклюзивные виды искусства. Например, недавно они стали изучать японскую технику кинусайга.

Кинусайга - это лоскутное шитьё, пэчворк, только без иголки и ниток. Японцы берут за основу картины деревянные доски, а русские умельцы — мягкий материал вроде пеноплекса. Интересные идеи находят в интернете.

"Как оказалось, техника кинусайга идеально подходит для людей с проблемами в здоровье. Работа с маленькими деталями разрабатывает мелкую моторику, координацию движения, точность. Мне пока с трудом удаётся смастерить рамку для панно, но всё равно стараюсь. Сейчас изучаем технику "фредпоинт", похоже на валяния из шерсти. Только здесь вместо сухого валяния шерсть выкладывают на картину послойно. Получается объёмное, лёгкое изображение - художественное полотно", - поделилась участница проекта "Радуга талантов", постоянная посетительница декоративно-прикладного творчества при ВОИ "Кудесница" Галина Бетехтина.

Клуб "Кудесница" создан при Голышмановском отделении Всероссийского общества инвалидов. Новые занятия здесь проводят в рамках проекта "Радуга талантов", который реализуется на средства гранта из муниципального бюджета.

В клубе собираются небольшими группами, временно прекратили занятия только мастерицы преклонного возраста. В планах Голышмановского общества инвалидов — поездки в села с мастер-классами, в Дом художника в деревню Быструю и выезды на природу с конкурсными мероприятиями.