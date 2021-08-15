Тюменские рэперы и поп-исполнители могут участвовать во всероссийском конкурсе

Всероссийский конкурс молодых рэп- и поп-музыкантов принимает заявки от участников. В их числе могут быть и талантливые тюменцы.

Подача заявок продлится до 31 августа на портале АИС "Молодежь России": grants.myrosmol.ru. Для этого нужно загрузить полную версию песни в требуемом формате в личном кабинете, а также выбрать одну из номинаций: "Рэп" или "Поп".

Участвовать могут молодые люди от 18 до 35 лет. Четверо лучших по итогам отбора получат поддержку в продвижении творчества и прокачают свои музыкальные навыки. Победители в номинации "Рэп" выпустят песни на популярной платформе и заключат контракт с музыкальным лейблом. А поп-исполнители поработают в академии под началом российского композитора и продюсера Игоря Матвиенко, пишет Moi-portal.ru.

Эксперты заочно отберут 20 исполнителей, которые отправятся в лагерь "Академия звука". По результатам этого этапа 4 участника присоединятся к образовательной программе под руководством популярных музыкантов. После завершения лагеря лучшие выпускники исполнят свои песни на финальном концерте в Санкт-Петербурге.