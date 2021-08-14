Тюменцы изучили основы эффективного тайм-менеджмента

Тренер-консультант по вопросам личной эффективности и организационному развитию Вячеслав Варлаков провел для тюменцев двухчасовую лекцию, посвященную тайм-менеджменту. Занятие состоялось на площадке "Точки кипения", запись доступна в интернете.

"Тайм-менеджмент - это прикладная наука, изучающая вопросы временных затрат. В ней существуют свои аксиомы, правила, а также заблуждения. В частности, это не управление временем напрямую, а управление собой во времени. Основной принцип - не умение составлять жесткое расписание на день, а умение формировать его таким образом, чтобы какие-либо новые, незапланированные задачи не отразились на эффективности в работе", - утверждает эксперт.

По словам Вячеслава Варлакова, тайм-менеджмент зиждется на трех китах: планировании, контроле и анализе. Планирование будет достаточно эффективным, если перед глазами будет перечень всех проектов. А контроль будет результативным, если человек знает, какие действия ему нужно совершить. По итогам важно искать резервы и потери времени, пишет "Тюменская область сегодня".