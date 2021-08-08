Школьники Тюменской области побывали на всероссийской смене, посвященной экологии

10 школьников из Тобольского и Тюменского районов, Ялуторовска и Тюмени стали участниками Всероссийской смены "Лидеры экологии", которая проходила в Республике Татарстан в рамках Х Международного молодежного образовательного форума "Сәләт" на территории Билярского историко-археологического музея-заповедника.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, право отправиться в лагерь получили активисты "Российского движения школьников", прошедшие отбор. Они презентовали лучшие комиксы на экологическую тематику.

Всего на смену пригласили более 200 ребят из всех регионов России. Юные экологи оставили свой след в истории форума: на творческом мастер-классе школьники раскрасили куб, создав настоящий арт-объект. В завершении смены все участники получили чек-лист с заданиями, которые позволят им реализовать полученные на форуме знания на практике.