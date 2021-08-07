В Ялуторовске пройдут бесплатные мастер-классы по традиционному рукоделию

В Ялуторовске стартовал проект "Возрождение традиций узорочья Ялуторовского Притоболья". С 10 августа и до конца месяца в Ялуторовском остроге в рамках него будут проходить бесплатные мастер-классы по изучению сибирских орнаментов, освоению народных художественных ремесел.

Как сообщили в комитете по культуре и туризму администрации города, основная идея проекта - в сохранении и популяризации традиционных узоров, воплощенных в вышитых и вязаных изделиях народного быта XIX века.

Специалисты художественного отделения ДШИ им. С.И. Мамонтова разработали орнаменты на основе традиционных узоров, характерных для ялуторовского края. В числе первых прошли обучение десять ялуторовчан, работающих в разных техниках. На занятиях они изучали особенности, смысловые значения местных орнаментов, пишет ИА "Тюменская линия".