В Тюмени стартует конкурс на лучшую новогоднюю игрушку

Конкурс "Новогодняя игрушка" стартует среди тюменских семей. Принять участие могут как коллективы, так и индивидуальные авторы. По условиям, поделка должна быть высотой не более 50 см.

Конкурс будет проходить по разным возрастным категориям: среди детей и взрослых. Также предусмотрено три номинации. Можно сделать своего "Сказочного персонажа" - новогоднего героя. Это могут быть символы уходящего и приходящего годов - Бык и Тигр. Объемные и полуобъемные фигурки должны находиться на подставке.

Игрушки в номинации "Елочки, иголочки" должны быть не более 50 см. Принимаются макеты новогодних елок. А работы в новогодней стилистике размером до 25 см можно предложить в номинации "Новогодний переполох".

При выполнении композиций допускаются любые материалы и техника. Жюри будет оценивать оригинальность идеи, эстетику исполнение и соответствие номинации.

У каждой поделки должна быть этикетка размером 5 см х 10 см с указанием названия композиции, автора, возраста. А также имя педагога и название учреждения, если он курировал процесс, пишет "Вслух.ру".

Работы принимают в ДК Водник" до 14 декабря. Подведение итогов и награждение состоится 24 декабря на площади перед Домом культуры.