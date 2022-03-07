Больше 40 сумочек и 300 подушек сшила из лоскутков жительница Бердюжья

В творческой копилке мастерицы также – одеяла, покрывала, настенные панно, салфетки, скатерти и прихватки в технике пэчворк. Шить её научила бабушка. Ольга Егорова работала в Бердюжском Доме культуры. В свободное время занималась пошивом постельного белья и ремонтом одежды. Выйдя на пенсию, всерьёз увлеклась лоскутным творчеством. Каждая комната в доме рукодельницы украшена изделиями из кусочков ткани.

- Меня привлекают большие формы – люблю шить покрывала и одеяла, - поделилась Ольга Егорова. – Сажусь за работу только в настроении порукодельничать. Порой дня три валяюсь на диване, а бывает, шью весь день напролёт, ещё и вечерка позднего прихвачу. Есть у меня НЛО. Так мастерицы в интернете называют незаконченные лоскутные одеяла. Закупаю много ниток, хлопковые, яркие и красивые ткани, в том числе специальные для пэчворка. Пользуюсь услугами интернет-магазинов. На одно покрывало уходит примерно триста лоскутков. Общаюсь на творческих форумах с рукодельницами, участвую в мастер-классах. Хочу научить односельчан разных возрастов лоскутному искусству. Хобби помогает мне отвлекаться от повседневной рутины –это моя радость.

Начинала Ольга Егорова работать на швейной машинке, подаренной дядей, но она износилась. Теперь мастерица купила себе современную импортную машинку и оверлог. Недавно Ольга сшила сумочку. Говорит, любуется ею и прямо представляет, как летом нарядится в платье в горошек и с этой сумочкой пойдёт на прогулку, сообщает Мегатюмень.