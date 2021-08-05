Музейный комплекс имени Словцова проведёт экспертизу экспонатов из учреждения Гая Першинга

Тюменское музейно-просветительское объединение отреагировало на заявление владельца музея частных коллекций Гая Першинга, где недавно изъяли сотни предметов истории.

Музейный комплекс имени Ивана Словцова опроверг заявление основателя музея истории развития города Гая Першинга о том, что кто-то из сотрудников учреждения присутствовал во время обыска и изъятия экспонатов в минувший понедельник. Об этом сообщает экспертный информационный канал "УралПолит.Ru" со ссылкой на руководителя ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлану Сидорову.

"Представители ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" не принимали участие в мероприятиях, проведенных сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области в отношении некоммерческого частного учреждения культуры "Музей частных коллекций", – рассказала руководитель.

Напомним, в понедельник, 2 августа, в Музей частных коллекций прибыли сотрудники регионального ФСБ. В ведомстве полагают, что владелец частного культурного учреждения Гай Першинг может быть причастен к возможному незаконному обороту археологических предметов. В результате по оценкам силовых структур было вывезено около 1,5 тыс. экспонатов. При этом сам владелец частного музея заявлял о 2,5 тыс.

"Четвертого августа в ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" поступил официальный запрос о проведении археологической экспертизы предметов, изъятых в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия в помещении музея частных коллекций", – пояснила Светлана Сидорова.

Она уточнила, что музейный комплекс имени Словцова и Музей частных коллекций уже сотрудничали. В частности, в 2019 году реализовывался совместный выставочный проект.